28歲王姓男子17日晚間疑似酒醉後情緒失控，竟爬到桃園區三民路一處高約10公尺的招牌上，桃園警分局大樹所副所長林子傑立即率領員警到場，消防隊員也出動雲梯車勸說，他還一度在招牌架爬上爬下，鬧了1個多小時，最後體力不支摔落到已鋪設好的地面氣墊，所幸最後毫髮無傷，警方擔憂他輕生，強制送醫治療。
28歲王姓男子17日晚間8點多，疑似酒後情緒失控，在下著細雨的寒冬，竟不顧可能觸電或摔落的危險，爬上桃園區三民路三段一處機車行外約10公尺高的招牌上，不斷碎念，路人發現後報警。
桃園警察分局大樹派出所接獲民眾報案，立即到場封鎖該路段進行交通疏導管制，消防人員也到場設置氣墊，並出動雲梯車勸導男子配合救援，但男子情緒非常激動，在招牌鐵架上爬上爬下險象環生。
為維護其安全，員警也透過窗戶與王男溝通，但男子仍不願配合，刻意在招牌架爬上爬下，經過約1小時的僵持，男子終於體力不支掉落氣墊上，員警立即將其壓制，與消防人員將其送醫治療，並通知家屬到院照顧，結束一場鬧劇。
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