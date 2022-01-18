台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，台中四所新校周邊房市「人財兩得」，得利於四校皆坐落或緊鄰新興開發區，兼具「開發＋學區」雙重話題。（盧金足攝）

台灣房屋集團資深經理陳定中表示，漲幅居冠的北屯廍子國小，當地供給以2、3房低總價物件為主，磁吸大量小資家庭移居。（盧金足攝）

台中新興學區宅超夯！市府近五年來增設北屯廍子、太平新高、南區樹德，以及預計今年將動工的沙鹿文九52等四所國小，不受少子化影響，學區人口爆增，北屯區廍子國小的學區人口，從2017年至2021年增加78％、房價上揚22.4％，勇奪雙冠王。

其次，人口成長大幅度的太平新高國小，以17.6％的房價漲幅，成為雙料亞軍；甫確定設校的沙鹿文九52國小，近五年亦價揚8.8％；預計2022年完工招生的南區樹德國小，五年來也價漲8％。

台灣房屋集團資深經理陳定中表示，漲幅居冠的北屯廍子國小，周邊環繞廍子、新都、新興等多個重劃區，開發題材豐厚，且該地3、4年前房價僅1字頭，是74沿線價格最親民的區段之一，加上當地供給以2、3房低總價物件為主，於是磁吸大量小資家庭移居。

單單一個廍子里，人口就從一萬出頭暴衝到直逼兩萬，衍生的旺盛就學需求，讓廍子國小甫招生就額滿，馬上擴建二期校區，並再掀一波學區卡位戰。

海線的沙鹿則是值得關注的後起之秀，新設校的文九52國小附近，因光田醫院在此新設向上院區，被稱為「新光田特區」。

該地鄰近中科，1字頭房價又比一旁的西屯便宜許多，不少科技新貴轉進購屋，加上新的一年區段可望迎來特五號道路通車，使中科與沙鹿間的交通將進一步提升，因此包括富宇、允將等知名建商，已在此插旗推案，未來發展令人期待。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，台中四所新校周邊房市「人財兩得」，得利於四校皆坐落或緊鄰新興開發區，兼具「開發＋學區」雙重話題，這樣的新興學區，通常會經歷「發展三部曲」，使身價逐步推升，突顯當地不動產的增值效益。

首部曲是「低價醞釀期」，在區段開發初期，憑藉親民房價吸引民眾置產；二部曲則是大批建案交屋後的「機能躍升期」，區段因大量購屋家庭遷入，浮現消費、就學等需求，商家、學校於是接連到位，房價也在完善機能的支撐下更有活力。

三部曲即為「學區助漲期」，新設立的學校軟硬體新穎，教學理念與時俱進，許多新校都推動中英雙語、生態探索、親子互動等特色教學，躋身明星學校之林，讓現代孟母紛紛卡位新學區，新興學區宅房價穩居區段領先地位。