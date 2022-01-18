竹北市義民中學和新竹市三民國小學生確診，顯示Omicron疫情升溫，確診年齡層不斷下降，因國內還沒有12歲以下疫苗，猶如成空窗期，讓很多父母親擔心，家有小小孩怎麼辦？中醫大新竹附設醫院感染科主任張凱音建議，孩童父母及家人打第三劑疫苗，對omicron的預防效果會比兩劑好。

張凱音說，12歲以下小朋友目前台灣還沒有核准的疫苗可接種，因流感出現的一些症狀跟Omicron不好區分，父母親可帶孩童去打流感疫苗，至少可以預防。

張凱音並說，新冠變異株Omicron發病速度非常快，平均潛伏期大概只有3點多天，看起來都是輕症居多，但民眾提高警覺。

尤其，目前很多沒有打疫苗多落在年紀大的長輩及年紀比較小的孩童，並有很高比例的人還沒有打完兩劑最基本劑的疫苗，像是大學生等，應要趕快去施打第二劑和第三劑疫苗，保護自己也保護家人。

由於農曆過年快到了，親戚朋友可能會頻繁接觸，張凱音建議都要勤洗手戴口罩，進出公共場合的時候更要小心，除了多洗手外，對談時一定要戴口罩。

如果有去百貨公司或商場等人多的地方，或是去聚餐，一旦發現有喉嚨痛等上呼吸道的症狀，第一個可以考慮先用家用快篩，如果已經是風險對象可以先打1922，詢問適當的就醫途徑。