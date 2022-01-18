謝和弦的混血前妻Keanna日前承認跟葉璦菱獨子、金曲最佳新人獎得主ØZI（本名陳奕凡）曾有關係，還公開兩人的曖昧對話，怒轟：「我是砲友暈船嗎？」震撼雙方粉絲；對此，謝和弦今（18日）跳出來奚落Keanna，酸ØZI可能也發現女方「雙面裸泳」而火速脫手。

謝和弦當年和Keanna離婚鬧得不歡而散，眼見前妻陷入窘境，他18日在社群平台把握機會吐怨氣：「ØMG！哈們，紫民們（Keanna稱呼粉絲的名字）三觀不是超正嗎？結果約砲暈船被人略過」，接著諷刺ØZI：「還是他也發現雙面裸泳？知道纏上瘋婆趕快脫手。」由於Keanna和ØZI曖昧的時間點與現任男友「水瓶少爺」交往期間疑有重疊，謝和弦一句「雙面裸泳」引發外界更多揣測。

謝和弦更強調，自己的脫序行為是躁鬱症被人逼到發作，從頭到尾都是Keanna服藥後的情緒勒索，忍不住開砲前妻：「以為每個男人都是謝和弦會負責喔？真的不要偷存壞心做壞事，因為最後都會回到自己身邊的，哈們。」

Keanna 13日在IG曬出「327」手臂刺青，並發出一篇情慾文，內容提及「貪戀跨坐在你雙腿」、「啃咬吸吮頸肩不帶香水成份的誘惑」、「那位一直扎在我心裡幼稚又成熟的327紅髮男孩」文末更標記「ØZI」，恰好ØZI正是3/27生日，不免引發外界多餘聯想；事後Keanna雖澄清僅是描述朋友的小孩，17日晚間又改口承認跟ØZI曾有過關係，不滿自己拚命保護對方，ØZI卻什麼都沒解釋，忍不住怒轟：「我為什麼那麼要堅持保Z？我是砲友暈船嗎？為什麼他一句話都沒有出來說？這些問題他本人非常清楚。」如今Keanna公開2人的曖昧對話及交情，直言：「開始的是你，決定結束讓我哭死的也是你。」看似被ØZI傷很重。

面對Keanna的指控，ØZI經紀人表示ØZI確實認識Keanna，謝謝女方的欣賞，但沒正面回答兩人有無交往或曖昧，僅說：「因為對方的說法一直反反覆覆，我們真的不知道要針對她回些什麼。」