台灣青年民主協會、公民憲政推動聯盟、人權公約施行監督聯盟、台灣少年權益與福利促進聯盟等團體，上午在立法院群賢樓外召開「各黨別因政治算計，再次錯過憲改時刻」記者會，訴求「修憲勿杯葛，題目都討論」、「不要佛系修憲，不做歷史罪人」。（趙婉淳攝）

立法院修憲委員會今天進入逐案審查階段，多個民間團體在場外舉行記者會，呼籲朝野針對18歲公民權、降低修憲門檻、人權條款、國家人權委員會入憲等憲改議題積極討論，不應以政治利益優先，而錯過關鍵的憲改時刻，讓2015年的立院修憲破局重演。

台灣青年民主協會、公民憲政推動聯盟、人權公約施行監督聯盟、台灣少年權益與福利促進聯盟等團體，上午在立法院群賢樓外召開「各黨別因政治算計，再次錯過憲改時刻」記者會，訴求「修憲勿杯葛，題目都討論」、「不要佛系修憲，不做歷史罪人」。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，18歲公民權已是朝野共識，立院沒有任何不通過使18歲公民權修憲可以進入公民複決的理由，此外，台灣目前擁有「全世界最高的修憲門檻」，若立院沒有85名立委同意，修憲案就無法送出立院，之後若沒有兩黨全力動員，修憲複決幾乎不可能衝過965萬票的超高門檻。

張育萌說，如此的高雙重修憲門檻，使得當今世代無法適度修憲以因應社會與政治現況，應予以調降；他質疑，民進黨倉促進行修憲委員會的討論，國民黨消極抵制各項修憲案，甚至不願出席開會，難道又要重演2015年修憲破局嗎？

人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立指出，憲法自2005年經「任務型國大代表」將修憲門檻提高後，如今憲法已進入半生不死的殭屍狀態，社會各界都期待活化憲法，他認為，此次修憲應聚焦在降低修憲門檻、18歲公民權、人權條款加強保障等議題，並主張應在憲法中設置獨立的國家人權委員會。

台灣少年權益與福利促進聯盟研究員楊雁潔則呼籲朝野政黨，要用「兩個行動」來回應青年世代的聲音，首先，務必讓18歲選舉權與被選舉權，送出國會交付公投，接著，各政黨務必啟動社會溝通，用行動凝聚社會共識。