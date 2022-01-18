高雄市1名李姓男子13日晚間駕車搭載女友，行經三民區熱河二街和安東街口時，顧著和女友說話直接違規紅燈左轉，巧遇在路口執行交通大執法的警網被攔查，李男假裝未帶身分證件，結果報上號碼，警方一查赫見李男身背4條通緝，通緝地點從基隆至台南地檢署，警方當場將李男逮捕解送歸案。

高市三民一分局警方13日晚間9時許，在熱河二街和安東街口執行交通大執法兼取締酒駕勤務時，警方發現46歲李姓男子駕駛休旅車在路口違規紅燈左轉，當下攔查李男座車，李男搖下車窗詢問警方發生何事？警方回「路邊停車，你紅燈左轉，證件麻煩一下」。

李男下車後，告知警方當時在和女友說話，沒注意路口紅燈，請求警方原諒，警方要求出示證件受檢，李男告知警方沒帶證件，報出身分證號碼供查詢，結果警方一查：「哇，你好幾筆通緝」，當下將李男上銬帶回查辦。

警方查出李男涉及3項詐欺及1件侵占通緝案件，被基隆、台中、雲林和台南等4處地檢署發布通緝在案，李男聲稱因長久待在高雄，未居住在戶籍地，因此未收到通知書不知被通緝，警訊後，將李男依法解送歸案。