資深媒體人彭文正目前在美國，日前以英文自爆全家確診Omicron，並強調經過3天的奮鬥，家人只有輕微咳嗽和疲倦，而他自己已經100%康復了。今（18）日他再度出面報平安，並稱「終於染疫」。

彭文正16日凌晨在臉書用英文發文表示，最新消息：「我所有的家人都得到了Omicron……」。彭文正解釋，6個月前，兩個成年人和兩個青少年打了兩次BNT疫苗，而9歲的小女兒沒有打疫苗。自己16歲兒子1月1日至3日期間感到非常疲倦，沒有其他症狀；而從4日到9日，每個人都感受到不同程度的身體不舒服，接著在10日，9歲小女兒發燒至39.8度C，並出現鼻塞、肌肉酸痛、嗜睡等症狀，但當時抗原測試是「陰性」，發燒症狀持續兩天左右。

彭文正接著表示，1月12日他和妻子的症狀與小女兒相同，但體溫只有37.3度C，他的抗原測試結果呈「陽性」到了晚上，17歲女兒發燒38.5度C，並有類似症狀。經過3天的奮鬥，大家感覺好多了，只有輕微咳嗽和疲倦，彭文正覺得自己已經100%康復了，並願他的朋友們快樂健康。彭文正也說，會寫英文是因為不想被媽媽看到。

今（18）日彭文正則透過臉書寫下40字報平安：「終於染疫 真好運氣 打打噴嚏 無限睡意 司法小弟 沆瀣一氣 慘遭通緝 真是狗屁 逃亡藏匿 飛天遁地」。