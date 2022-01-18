台中市近5年增設了北屯區廍子、太平區新高國小、南區樹德國小，以及預計今年動工的沙鹿文九52等4所國小。根據台灣房屋集團趨勢中心統計，4所新校近5年來，人口及房價均明顯上揚，尤其是北屯區廍子國小，人口增加78％、房價上漲22.4％，勇奪雙冠王！

人口成長居次的太平區新高國小，則以17.6％的房價漲幅，成為雙料亞軍；甫確定設校的沙鹿「文九52國小」，近5年房價亦價揚8.8％；預計2022年完工招生的南區樹德國小，5年來價漲8％。

台灣房屋集團資深經理陳定中表示，漲幅居冠的北屯廍子國小，周邊環繞廍子、新都、新興等多個重劃區，開發題材豐厚，且該地3、4年前房價僅1字頭，是74號沿線價格最親民的區段之一，加上當地供給以2、3房低總價物件為主，磁吸大量小資家庭移居，單一個廍子里，人口就從1萬出頭暴衝到直逼2萬，衍生的旺盛就學需求，讓廍子國小甫招生就額滿，馬上擴建二期校區，再掀一波學區卡位戰！

台中海線的沙鹿區，則是值得關注的後起之秀，新設校的「文九52國小」附近，因光田醫院在此新設向上院區，被稱為「新光田特區」。該地鄰近中科，1字頭房價又比一旁的西屯便宜許多，因此不少科技新貴轉進購屋，加上今年區段可望迎來特五號道路通車，使中科與沙鹿間的交通將進一步提升，因此包括富宇、允將等知名建商，都已在此插旗推案，未來發展令人期待。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，台中4所新校周邊房市「人財兩得」，得利於4校皆坐落或緊鄰新興開發區，兼具「開發+學區」雙重話題，這樣的新興學區，通常會經歷「發展三部曲」，使身價逐步推升，突顯當地不動產的增值效益。

首部曲是「低價醞釀期」，在區段開發初期，憑藉親民房價吸引民眾置產；二部曲則是大批建案交屋後的「機能躍升期」，區段因大量購屋家庭遷入，浮現消費、就學等需求，商家、學校於是接連到位，房價也在完善機能的支撐下更有活力。

三部曲即為「學區助漲期」，新設立的學校軟硬體新穎，教學理念也與時俱進，許多新校都推動中英雙語、生態探索、親子互動等特色教學，躋身明星學校之林，讓現代孟母們紛紛卡位新學區，使新興學區宅房價穩居區段領先地位。