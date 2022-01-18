網上的美女不知凡幾，這回要介紹的是來自大陸四川擁有33E火辣身材的大陸正妹網紅「芮涵」，她不僅顏值高、有雙勾人電眼，還有絕品惡魔「胸」器，及招牌蝴蝶刺青，讓人看了一眼就難忘，先前她過生日，曬出自己穿著超深U黑色禮服的辣照，東西半球溢出，幾乎都要走光。

喜愛蝴蝶的「芮涵」早年便將蝴蝶刺青在右邊胸上，也成為她的正字標記，常不吝分享好身材的她，每回選穿低胸裝，都可見那隻代表芮涵的蝴蝶出現見客，而她不只上圍突出，還有一雙纖瘦長腿，但她私下卻自稱是名吃貨，引來粉絲反虧騙人，不相信她口說愛吃，卻身上無一絲贅肉。

來自四川綿陽的芮涵出生於1993年，上月4日才過28歲生日，當時她開心寫下：「愛我的請繼續，討厭我的別放棄」，更感謝網友的祝福，表示：「一起為美好的未來乾杯」，而照片中可見她上下失首，大露雪乳及玉腿，除了三點不露外，水滴狀胸型幾乎是全都曝光，當時有網友虧：「妳過來，麻煩把我屏幕上的鼻血擦擦」，釣出她本人親回3個笑到流淚的表情符號。

青春洋溢的芮涵，先前曾發願寫下：「我想要的快樂很簡單，每天都可以吃不同的美食，拍美美的照，吃美美的食物，做個美美的快樂小吃貨」，之前她更用網路笑話哏說：「希望有生之年能聽見別人用這三句話來侮辱我：『你怎麼瘦成這樣子？』、『你不就有幾個臭錢嗎？』、『有個好老公了不起啊？』」，引來網友回：「妳不是有幾個臭錢，又有個好老公，但是怎麼瘦成這樣？」`「每個男人想得到的女神」。