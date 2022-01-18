互動資通董事長郭承翔指出，互動資通2022年發展將跳脫以往的單打獨鬥，透過與各領域指標大廠聯手，包括與精誠(6214)、Avaya等，結合彼此資源與發揮綜效，提供各產業客戶多元應用與整合性解決方案，擴大新常態數位轉型佈局。他也公布2021年互動資通表現，公司客戶需求比往年暴增2倍，2021年營收再創新高突破10.9億元，同時看好企業協作市場需求強勁，今年將力拚超過20％成長。

2021年受惠於宅經濟持續發酵，互動資通旗下企業簡訊EVERY8D去年二大亮眼表現，包括「宅經濟相關的簡訊發送量」成長35％，以及「MMS圖文簡訊」成長近50％；不僅刷卡OTP認證、物流出貨、取貨通知的簡訊發送量暴增，精品、化妝品、服飾等品牌商因疫期帶動大量使用MMS簡訊，更精準導客下單。此外，疫情催化數位轉型腳步，企業溝通協作平台team+去年度客戶需求倍數成長，陸續協助規模最大的教學醫院、國家級醫學中心、國內大型金控集團、地方政府機關等大型客戶建置協作平台，軟硬體系統整合與客製化的需求較往年增加30％，同時客製的比重與複雜度也大幅提升。

郭承翔表示，兩年的疫情讓世界局勢變化快速，企業結盟也為產業生態系應變出新合作型態。例如精誠去年導入team+後，從溝通協作帶來的即戰力應證科技力對企業的重要，同仁透過平台展開高度靈活的協作，全國400位業務面對客戶需求，可快速找到內部專家並在30分鐘內得到回應，獲得所需的戰情資訊、功能單位支援、或是聯合不同業務單位間的資源，真正展現企業落實溝通協作的即戰力，強化業務競爭力。

此外，國內交換機市場陸續面臨汰舊換新，IP-PBX不但是企業通訊的主流，除語音外，視訊會議、即時交談、檔案傳送分享等被要求整合到一個平台，朝向整合通訊發展。由於客戶客製需求增高，Avaya除自身系統提供的解決方案外，還看中互動資通旗下team+，在2021年藉大型教學醫院的專案展開跨界合作，預計今年第一季正式上線。雙方以各自優勢與技術資源相互整合，不僅透過APP取代實體話機，讓交換機更靈活與行動化，迎來數位交換機的全新時代，預期後續將會攜手合作拓展其他客戶。