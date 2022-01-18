美國能源資訊局（EIA）預估2022年全球石油需求將增長每日360萬桶，2023年每日將增長180萬桶；2022年全球石油需求將達到每日1.005億桶，此將超過疫情前2019年的水平並創下新高紀錄；2023年全球石油需求預估將進一步增長至每日1.023億桶。法人表示，就短期來看，OPEC+訂於2022年2月2日舉行，須持續留意OPEC+動向。

富蘭克林證券投顧表示，就根據資訊，OPEC+聯合技術委員會最新預估今年第一季全球將呈現每日140萬桶的過剩供應，相較一個月前的預估的供應過剩狀況已有所改善。評估疫情對經濟走勢與原油需求的衝擊減緩，預期2022年原油需求可望進一步成長，有利油價漲勢。

野村投信表示，預期Omicron病毒對於經濟影響有限，在景氣持續復甦下，可望帶動能源需求持續成長，而OPEC+會議仍決議維持逐步增產計畫不變，供需面有利油價長期前景。此外，近期俄烏局勢緊張也將帶動短線油價走高，目前美國正在研究備案計畫，避免歐洲因為俄羅斯中斷天然氣供應而受到影響，須加以留意相關進展。

富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里．弗朗表示，目前已見到包含石油天然氣在內的諸多商品的需求逐漸正常化趨勢，同時過去二年能源相關產品的價格下跌導致投資不足，這很可能將影響長期供應。投資不足加上強勁的刺激政策推動通膨上揚，進一步強化投資人對於天然資源產業的更大興趣，已開始觀察到這種趨勢，預期將有更多投資人希望藉由提高大宗商品與相關股票的持有部位，來對沖部分通膨風險。