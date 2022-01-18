為儲備農曆春節期間醫療用血，並響應全國捐血月活動，住宅地震保險基金與泰安產物日前在新北市土城舉辦公益捐血活動，活動當天在當地民眾熱情響應下，累計捐血袋數達165袋。

住宅地震保險基金表示，由於在去年國內受到疫情警戒，民眾減少外出，使得全臺各地血庫告急，影響血液庫存量甚巨，隨著國內疫情趨緩，疫苗施打日益普及，民眾對捐血的信心度相對提高。因此，地震基金及泰安產險共同舉辦公益捐血活動，呼籲大家踴躍捐血一袋、救人一命，希望在農曆過年前，達到安全的血量庫存，讓大家平安過好年。

地震基金及泰安產險指出，由於接近農曆新年佳節，合辦單位特別贈送捐血人精美豐富的紀念品，另有不少民眾加入官方粉絲頁，同時諮詢有關住宅地震保險及各項產物保險業務，把握機會瞭解前開政策性保險等對居家安全的重要性。

面對疫情的多變與我們共存之時刻，地震保險基金呼籲更多人投入捐血的行列，泰安產險秉持具體實踐「誠穩信實，止於至善」的企業文化，共同努力將社會的愛心源源不斷地傳播，希望疫情早日結束，迎接虎虎生風的新年。