法國衛生部公布17日因新冠住院人數增加888人至2萬5775人，創2020年11月初來單日新增住院數的新高。

法國在2020年11月時，仍未為國民展開接種新冠疫苗行動。

雖然17日的新增確診數，從16日的逾27.8萬人，大減逾一半至約10.2萬人，但迄17日止因重症而住進加護病房人數，卻增加61人至3913人。之前四天的加護病房人數基本穩定，沒有明顯增加。

17日新增死亡數達296人。

法國巴斯德研究所（Institut Pasteur）上周預期，確診Omicron病患人數在1月中達到頂峰，然後住院人數會在1月底前也會跟著達頂峰。

法國目前累計確診數逾1427萬人，累計死亡逾12.7萬人。

法國國會16日批准政府執行新措施來對抗新冠疫情，包括實施嚴格的「疫苗通行證」（Vaccine pass）做法。

任何人進入像餐廳、咖啡廳、電影院等公共場所和坐長途火車，都必須出示其疫苗通行證，來證明自己已完成疫苗接種。

目前未接種人士，只要能出示最近新冠篩檢結果為陰性的證明，就能進入公共場所。衛生部資料顯示，目前法國近78％人口已完成新冠疫苗接種。