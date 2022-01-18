大陸發改委政策研究室主任金賢東18日表示，將適時制定推出相關政策措施，不斷完善促進共同富裕的制度政策體系，增加居民收入與減負並舉，創新就業、收入分配和消費全鏈條良性循環互促共進機制，以城鄉居民收入普遍增長支撐消費持續擴大。

此外，將深入推進線上線下消費融合發展，繼續推動新型消費示範城市和領先企業培育建設工作。鼓勵綠色消費引領綠色生產。大力提升電商、快遞進農村綜合水準和農產品流通現代化水準，健全縣鄉村三級電子商務服務體系和快遞物流配送體系，推動農村產品和服務品牌化、標準化、數位化、產業化改造。

發改委綜合司司長袁達表示，宏觀調控要突出穩字當頭，提高宏觀政策前瞻性、針對性和有效性，把握好政策的節奏、力度和重點，強化政策統籌協調，形成穩增長合力。

袁達強調，強化財政、貨幣、就業和產業、投資、消費、區域、環保、改革等政策之間的協調聯動，圍繞經濟平穩開局，政策發力點適當靠前，抓緊實施擴大內需戰略的一系列措施。