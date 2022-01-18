坤輿公司抬出棺材，指稱要向公部門申訴。(李京昇攝)

雙方暴發多次口角衝突。(李京昇攝)

苗栗造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場，去年底再度恢復試運轉，引發當地民眾不滿，自救會18日再聚集抗爭，雙方僵持不下，警方動員4、50名警力維持現場，才沒釀成更大衝突，而坤輿公司甚至搬出棺材，指稱要向公部門申訴。

反坤輿自救會今天一早再度聚集在掩埋場門口，在地居民、自救會成員拉出板凳坐在門口抗爭，時代力量苗栗縣黨團到場聲援。

自救會指出，他們主要訴求，就是不希望廢棄物來到造橋，要求坤輿撤出苗栗，在地居民沒有人想要被汙染的環境。

坤輿公司經理王亞綺說，自救會蠻橫不講理、阻擋在外，他們現在連一般車輛，要進出也不行。她說，他們身為受害家屬，將抬棺前往苗栗縣警察局、公路總局、以及苗栗地方法院申訴。

坤輿公司多台車輛要進入場區，但被自救會以人牆阻擋，雙方人馬對峙，暴發口角衝突，最後在竹南警方協調，車輛才順利進入。

竹南警分局長林永盛表示，雙方都有各自的立場，且都有互告妨害自由、強制罪等，警方秉持公正立場，在現場維持秩序，如有暴力事件絕不寬容依法處理。