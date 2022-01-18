新住民語課程越南語阮芳誼老師配合年節氣氛書寫「雙語」春聯，在課堂上教導孩子越南語的賀年吉祥話。（西屯國小提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯國小全校在喜氣洋洋的氛圍中喜迎金虎年。（西屯國小提供／盧金足台中傳真）

喜迎即將來臨的農曆春節，台中市西屯國小舉辦名家春聯揮毫活動，現場發表虎年創意版印年畫、雙語春聯等教學成果，全校在喜氣洋洋氛圍中喜迎金虎年，開心學習外國語言。

西屯國小校長蘇仁彥邀請國內知名書法家王振邦、施翔友老師在西大墩悅讀美學館共同揮毫，致贈顧問、愛心志工等來賓祈安求福春聯，祝福大家金虎年行大運。

西屯國小長年推動美感教育，西大墩悅讀美學館每年邀請藝術家到校展演，王振邦、施翔友老師現場揮毫的功力深厚，排隊領取春聯的來賓絡繹不絕。

活動現場除了名家作品，師生發表虎年創意版印年畫及「虎哩旺」紅包袋供來賓索取。美勞科任曾奕華老師設計的虎年創意版印年畫教學活動，讓孩子從設計、繪圖、雕刻、版印皆親力親為，獨立完成年畫作品。

擔任小幫手協助來賓製作年畫的林憶君同學說，「製作年畫很有趣，協助來賓印製版畫更是讓我感到很驕傲，很有成就感」。

學校規畫新年節節慶文化為主題，寫下英語新年吉祥話春聯，孩子們大聲唸出英語吉祥話互道恭喜。

新住民語課程越南語阮芳誼老師配合年節氣氛書寫「雙語」春聯，在課堂上教導孩子越南語的賀年吉祥話。

西屯國小更將此課程發表至台中市雙語教育成果博覽會~西屯福虎躍國際，與市民同歡學英語。

蘇仁彥表示，西屯國小跨年祈福活動年年舉辦，學生年畫、紅包袋創作已成為學校專屬特色，成為西屯區民眾爭相索取的過年作品。今年更將跨年祈福與國際接軌，讓語言學習更為有趣提升學生學習意願。