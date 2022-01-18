去年10月台南兩處彩券行開出大樂透頭獎，每注各得獎金0.82億元，總獎金達1.64億，昨（17日）是領獎的最後期限，但直到最後一刻，中獎人才向台彩聯絡，且2注中獎人為同一人。此事引起網友們熱議，有人卻認為，同期購買同一組號碼又分在不同彩券行買及開獎已超過3個月，最後一刻才去領獎等狀況相當不合理，「自選兩注同號的，難以置信」、「這劇情有點扯，太假了」、「開獎這麼久都沒想到，最後一刻才想起來，太爛。」

台彩公司昨透露，眼見截止時間快到，原本以為這筆獎金要充公，但中獎人在最後一刻現身領獎，台彩公司已協助完成兌獎程序，台彩表示，「這2注頭獎為同一人，性別為女性，購券方式均為自選號碼搭配多期投注。」

此事引起《PTT論壇》網友們熱議，許多網友卻認為，整起事件有兩處相當不合理，分別是開獎至今已超過3個月，在最後一刻才想起來相當不尋常，此外，該得獎人自選2組一樣號碼又在不同彩券行購買等都讓網友們直呼，「不敢置信。」

網友留言表示，「開獎這麼久都沒想到，最後一刻想起來，太爛」、「這劇情真的扯，太假了」、「哪有人買同號兩張的」、「自選兩注同號的，難以置信」、「自選一樣的怎不買十組 ，還跑來跑去」、「幹嘛不直接在同一家買一樣的就好，跑兩家是啥意思」、「到底誰會同期自選一樣號碼」、「我買了就算忘記對，也不會放這麼久。」

儘管如此，還是有網友認為，機率雖低但不是不可能發生，「樂透彩剛開始的時候也有１例，買2注一樣」、「機率低，但也不是真的說到太陽打西邊出來，又不是多買幾十張」、「我也有過自選同期同樣號碼啊，很奇怪嗎？」、「機率很低，但也不是不可能吧。」