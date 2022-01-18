春節將至，新北市衛生局抽驗183件春節應景食品，檢驗項目包括農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留、防腐劑、甜味劑、保色劑、漂白劑、硼酸及其鹽類、真菌毒素及著色劑等，共有7件不合格，其中1件豬肉絲防腐劑超標，因來源廠商在新北市，衛生局已命業者回收商品並裁罰3萬元，並於各區衛生所提供簡易試劑供民眾自行檢測二氧化硫、皂黃及過氧化氫。

衛生局副局長許朝程說明，此次抽驗包含生鮮蔬果、禽畜肉品、水產品、花生製品、色澤鮮艷節慶食品、澱粉類製品、蝦仁、糖果零食、休閒食品、禽畜加工食品、糖漬鹽漬果實類食品、醃製蔬菜、水產加工品及脫水食品等。

許朝程表示，抽驗183件春節應景食品中，有7件驗出違規，2件「巴西蘑菇」及1件「竹笙」檢出重金屬鎘，1公斤驗出6 毫克重金屬鎘，超出標準3倍；另有1件「豬肉絲」檢出防腐劑己二烯酸、1件「酸菜心」檢出二氧化硫及1件「筍茸」檢出防腐劑苯甲酸及漂白劑二氧化硫；1件「高麗菜乾」的防腐劑苯甲酸 ，皆超出食品添加物使用限量標準。

而7件違規食品來源廠商，1家在新北、3家在台北、2家在雲林、1家在嘉義，衛生局已對新北業者裁罰3萬元，其他6家則移請所轄衛生局處辦。

許朝程指出，重金屬不符食品中污染物質及毒素衛生標準，經命限期改正複抽若仍與規定不符，將依違反食品衛生安全管理法規定，可處3萬元以上至300萬元以下罰鍰；食品製造業者違反食品添加物使用範圍及限量標準，可處3萬元以上至300萬元以下罰鍰，違規產品均移由各所轄衛生局依法處辦。

許朝程表示，重金屬鎘為食品中可能含有之微量金屬污染物，食物引起的重金屬危害以慢性中毒為主，恐導致腎病變、骨質疏鬆等；另食品添加物苯甲酸及已二烯酸食用過量，會刺激腸胃道造成腸胃不適等症狀；二氧化硫食入過量除會造成腸胃不適外，更會引起氣喘病患者產生不同程度的過敏反應如哮喘與呼吸困難等症狀。

食品藥物管理科長楊舒秦呼籲業者勿心存僥倖，應選擇信譽優良的供應商，並索取進貨憑證或檢驗合格證明，作業場所須符合食品良好衛生規範準則，確保所製售之產品皆符合衛生安全；且使用食品添加物時亦應遵守食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定。

楊舒秦另提醒民眾在選購食品時應選擇具有良好信譽商家的產品，並對於產品標示添加物種類應詳加了解，另外應避免偏好食用少數食材，宜均衡攝取多樣食物，降低因重金屬累積而造成慢性危害的風險，以確保食用安全。