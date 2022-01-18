權王台積電（2330）股價18日衝高後休息，資金擴散效應發酵，股王矽力-KY（6415）盤中重返4千元大關、最高價攻抵4010元，領軍高價千金股集體強彈。力旺（3529）大漲逾7％、世芯-KY（3661）也勁揚近5％，盤中再現「12千金」，外資給予台積電上千元目標價、後續尚有IPO新兵力智（3592）、瑞鼎（3592）追兵趕來，千金股比價行情「風起雲湧」。

護國神山台積電法說報喜、股價「強強滾」，近一個月已累計大漲逾一成，外資紛紛喊出逾千元目標價，助攻其股價17日再創歷史新天價688元。

不過，台積電18日出現漲多休息，反倒「讓出空間」、引導資金轉入高價千金股布局，股王矽力-KY盤中一馬當先衝上4010元，重返4千元大關；力旺也同步強漲逾7％；信驊、大立光、譜瑞-KY、AES-KY、富邦媒、祥碩、旭隼、聯發科、緯穎股價也「滿江紅」，千金股全面上漲。

展望2022年，千金族群能否進一步擴大，將成市場關注焦點。事實上，目前除台積電外，已有包括環球晶、鈊象、精測、南電、儒鴻等，獲內外資法人喊出千元以上之目標價。

此外，IPO新兵也是「強棒出擊」，同步在今年1月掛牌上市的華碩小金雞力智、友達小金雞瑞鼎目前股價也已步步進逼，力智18日最高價一度衝上899元，被視為「千金股」熱門候選人，未來表現備受期待。