經濟部能源局與英國在台辦事處於1月17日至19日舉辦為期三日的「臺英能源創新工作坊」，聚焦浮動式離岸風電、氫能及碳捕捉、封存與再利用(CCUS)3項技術主題。

因應氣候變遷，2050 淨零碳排已然是全球共識，由英國主辦聯合國氣候峰會COP26於去（110）年11月落幕。台灣亦積極響應，致力發展零碳能源及零碳經濟，包含推動離岸風電第三階段、成立氫能推動小組等，與世界同為淨零轉型努力。

游振偉表示，很高興於去年「第3屆臺英能源對話會議」促成此次工作坊，深化與延續台英雙方合作關係。隨著全球淨零碳排趨勢與能源轉型浪潮，台灣的轉型刻不容緩，政府已積極評估各項新能源技術發展，在浮動式離岸風電方面，隨著政府推動區塊開發，2026年的風場將逐步進入50公尺以上之深水區域，開發業者已積極布局浮動式風力發電，相信未來將有更多與英國的合作機會，共同爭取亞太風電市場。

英國在台辦事處代表鄧元翰亦指出，在我們邁向全球淨零經濟轉型的過程中，創新能源技術至關重要，不僅有助於降低減碳成本，同時也能發展出世界領先的創新產業，創造新的綠色就業及商業機會。這一系列的研討會提供了台英雙邊絕佳的機會共同分享創新想法和經驗，並為未來的合作建立新的夥伴關係。