綜合各家韓國媒體報導，面對美國對中國大陸舉辦的冬季奧運，祭出「外交抵制」，北韓因為與大陸的外交關係，一直拖到最後一刻才拍板不參加冬奧。不過，平壤選擇不跟進的原因不是因為美國制裁，而是害怕參與體育賽事導致疫情在國內爆開。如今，金正恩政府更擔心沒有參加奧運，會導致北京減少援助。

北韓官員表示，對於是否參加冬季奧運會，平壤傷透腦筋。直到高層最後召開全體會議才拍板決定，對大陸更是拖了10天才表態不參加北京冬奧。更有高層表示，直到2021年12月底，平壤才敲定不參加冬季奧運。

高層透露，雖然平壤針對北京冬奧已選拔參賽選手與代表團人員，還展開一系列密集訓練；不過，隨著大陸再度爆發新冠肺炎疫情，確診者不斷增加，加上Omicron變種毒株在國際上肆虐，基於防疫考量決定不參加冬奧。

另一方面，考量到北韓的選手沒有施打疫苗，而平壤將緊急防疫列為最優先要務，此時參與國際賽事無疑不符合國內情勢，故只好決定不參賽。

考慮到與北京的雙邊關係，讓平壤政府不能果斷決定做出不參賽的決策。消息人士披露，平壤政府並不擔心不參加冬奧造成雙邊關係跌落谷底，卻害怕北京對北韓的經濟援助因此減少。

特別是北韓的對外經濟省與外務省認為，此時選擇不參加可能會讓大陸在冬奧落幕後，透過政經雙管齊下對北韓施壓。雖然外交與經濟部門強調必須參加冬奧，但中央擔心參賽反倒成疫情破口，最後決定不參加了。

《韓聯社》報導更分析，為避免北京賽後制裁，北韓歸咎於美國政府對北京冬奧採取「外交抵制」，讓平壤決定不參加。在平壤發送給大陸奧運組織委員會等單位的信中表示，「由於敵對勢力的煽動與全球新冠大流行，北韓決定不參加冬季奧運；但我們全力支持中國舉辦盛大而出色的比賽」。

「每日北韓」認為，此一聲明反應北韓不參加並非美國嚴厲制裁，而是因為美國對冬奧杯葛結合疫情嚴峻，讓平壤沒有理由冒著危險參加。另一方面，這也凸顯先前傳聞兩韓會藉此推進韓戰終戰宣言，實屬錯誤傳聞。

事實上，平壤不會將北京冬奧視為結束韓戰、促進半島和平的場所；當然，平壤高層對此有期待，認為有利於解決國際問題，從而對美韓推進終戰宣言表示肯定。但是，文在寅政府即將卸任，平壤更想和下一屆政府磋商終戰宣言。