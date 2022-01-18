白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）17日表示，現在就預測Omicron是最後一波新冠疫情，仍為時尚早。

美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）昨（17）日表示，現在就預測Omicron是最後一波新冠疫情，仍為時尚早。

不少專家預期，更具傳染力、但是症狀較溫和的Omicron將終結新冠疫情，不過美媒CNBC報導，佛奇昨日在世界經濟論壇「達沃斯議程」（Davos Agenda）視訊會議上表示，對於Omicron是否會成為活體病毒疫苗，仍是「開放式問題」。

佛奇說：「我希望會是這樣，但唯有不再出現另一隻逃脫免疫反應的變異株時，才會是這個情況。」

他說就算Omicron真的是最後一隻新冠變異株，也不太可能代表病毒將完全面臨終局，反而是病毒會持續存在社會中，成為「地方性流行」（endemic）。

「控制代表它仍存在，但是是以不干擾社會的程度存在」，佛奇說，到這個階段，將不再需要強制戴口罩等公衛措施，社會能夠回復到疫情爆發前的正常生活。

「你不會完全消滅這個疾病，但希望它會維持在不干擾我們正常社會、經濟、及其他交流活動的低程度，對我來說這就是所謂的新常態。」

學界對於Omicron會不會成為最後一隻新冠病毒的議題看法分歧，倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）新興傳染病教授魏爾德史密斯（Annelies Wilder-Smith）表示，要稱新冠肺炎是「地方性流行」還太早，因為非常有可能會出現另一隻變異株，她說新變異株的症狀可能更溫和，但是仍要為最壞狀況做好準備。