交通部今（18）日舉辦新春記者會，交通部長王國材揭露基隆捷運及高鐵延伸宜蘭最新進度，鐵道局已經將基隆捷運和高鐵延伸宜蘭綜合規劃報告報到交通部，交通部政務次長胡湘麟表示預定下周審查，若無太大問題，春節過後就會推動環評。初步評估基隆捷運環評需要1年時間，高鐵延伸宜蘭涉及路線通過水庫流域，預計時間會長一點，要看將來環評審議過程才能決定。

王國材表示，基隆捷運綜合規畫已經報到交通部，過去有點小小爭議，經過溝通都很順利，希望後面如期順利進行。至於高鐵延伸宜蘭站址確定後，地方都有共識，鐵道局已將綜合規劃報告送到交通部，由政務次長胡湘麟負責審查，之後會進入環評，宜蘭環評需要比較長時間，有經過雪山山脈的問題，會努力說服環評委員。至於啟動環評時間，胡湘麟說兩案都預計在春節後。

王國材在交通部新春記者會中也表示，目前軌道建設的中短程計畫，東部還是快鐵，等於把台鐵東部幹線升級，解決台鐵的東部課題；至於他之前提到的「環島高鐵」議題，他表示高鐵會留下未來「逐段審慎評估延伸」的空間。因應未來快速發展，慢慢讓高鐵環島，但他也強調「屆時高鐵和台鐵都會同時存在」。被問到高鐵下一階段要延伸到哪？王國材說，高鐵環島是遠程目標，會審慎評估，已經啟動屏東往南，整個環島會一段一段進行，畢竟經費高、工程困難，還有環評問題。屏東往南要延伸到哪？王國材僅說「看是要往南或是往東，有很多城市」，會請鐵道局評估。