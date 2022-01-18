國民黨不分區立委翁重鈞說，嘉義縣長人選目前選舉策略就是不排除跟任何人、任何黨籍合作。（呂妍庭攝）

國民黨主席朱立倫今南下嘉義縣與地方基層座談，指嘉義是最艱困的地方，但只要肯努力就有希望，並以新北市長侯友宜為例，指侯的努力獲得全體市民、全體國人認同，「就是我們國民黨要做的」，只要肯努力就有希望，國民黨不分區立委翁重鈞則說，嘉義縣長人選目前選舉策略就是不排除跟任何人、任何黨籍合作。

朱立倫一早來到朴子配天宮參拜，隨後到嘉義縣黨部與基層座談，朱立倫說，特別到嘉義來，就是要跟大家交換意見，國民黨需要一步一腳印，從基層做起，雖然嘉義對我們來講是最艱困的地方，但只要肯努力就有希望，只要肯認真就會獲得大家認同。

朱立倫還說，「站在這裡，就想到侯友宜市長」，指侯的老家就在配天宮旁邊，他的認真努力，獲得全體市民、全體國人的認同，這就是國民黨要做的，只要大家肯努力，就有希望。

另被問到政治人物聲望民調落後，朱立倫回應，「我不是候選人」，指他是要幫忙讓候選人民調越高越好，做不好的，責難都到朱立倫，「過錯我來承擔，我一定承擔」，希望我們更努力，讓所有候選人能獲得大家認同，尤其年底的選舉，即便最辛苦的嘉義、最辛苦的南部，還是要努力，獲得更多選民的認同。

針對國民黨嘉義縣長人選，翁重鈞透露黨中央有幾個人選在討論，會推出一個比較有勝選機會的人選，也不排除跟任何人、任何黨籍合作，國民黨會有策略性規畫，雖然嘉縣是艱困地區之一，人選覓尋比較困難，但有了前年山區立委選舉成功合作模式，會儘早布局、溝通協調，整合反對霸權政治人物等在野力量，以彈性方式來處理縣長人選。