台灣與日本於今日舉行國會間「台日安保夥伴關係論壇」，台方出席者包括民進黨立委王定宇、趙天麟、林靜儀，日方為前防衛副大臣中山泰秀、現任日本總務副大臣田畑裕明。趙於會中建議日方提出《台灣關係法》立法，加強雙邊對話，中山泰秀說，自民黨內有討論此事。

趙天麟指出，台日在疫情期間互助，日本也援助台灣疫苗，日本在中國打壓台灣時也積極聲援，台日是命運共同體，建議台灣、日本，可以分別推動《日本關係法》及《台灣關係法》。

趙天麟認為，台日應該藉由推動修法，加強雙邊在各領域上的合作，建立日常溝通平台，提升部會對話層級，讓駐外人員符合平等原則，並發展兩國觀光。若可立法成功，將突破過去的「不對等」狀況，對於台日世代友誼將帶來貢獻。

中山泰秀表示，自民黨內已有年輕的議員組成《台灣關係法》討論小組，在研議是否要仿效美國的《台灣關係法》，制定相關法律。現任日本防衛大臣岸信夫也曾參與該小組討論，自己也曾就此事請教各國駐台機構意見。

中山泰秀說，日本應該跟台灣深入交往，也要思考雙邊關係如何前進，比方說日本應該大力支持台灣參加WHO等國際組織，確保半導體供應鏈安全等等。

林靜儀表示，日本去年提出「台灣有事，周邊有事」，台灣非常認同，兩國都是海洋國家，共享民主價值，應該來從區域國防思考，如何形成新的國際防禦，台日應該有合作機會。

中山泰秀回應，現行法規限制台日在保防上合作，但不表示沒有可能性，美日有《美日安保條約》，美台也有《台灣關係法》，或許日本跟台灣可以建立類似同盟概念，也可在網路、宇宙領域合作，加強情報交流，對應假訊息等等。

田畑裕明表示，日本首相岸田文雄近日發表施政方針時指出，對於現在的國際局勢，外交上應該採「現實主義」，並修正與經濟安全保障、自衛隊相關的法律，這對日本、東北亞安全有正面助益，而台海和平穩定非常重要，要以和平方式解決問題。