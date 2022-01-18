台北市房市持續回溫，北市地政局18日公布最新一期不動產市場動態月報，揭露去年10月房市變化，據統計，10月實價登錄交易案件共有1089件，較9月增幅5.01％，交易總額為299.83億元，較9月增幅11.76％，住宅價格指數110.42，較9月上升1.19％。

統計指出，10月實價登錄量價動態中，全市交易量共1089件，較9月1037件增加52件，增幅5.01％，較去年同期1050件增加3.71％；交易總額為299.83億元，較9月268.29億元增加31.54億元，增幅11.76％，較去年同期249.81億元增幅20.02％。

細看12行政區10月交易量，有6區增加、6區減少，交易量增幅最大為大安區，較9月增加31.58％，減幅最大為松山區，較9月減少15.29％。

交易總額部分，由大安區52.29億元拔得頭籌，接續為中山區45.76億元、內湖區43.77億元。總額最少為大同區，僅7.64億元，總額最高的大安區與最低的大同區，差約5.84倍。交易總額增幅最大為大安區，較9月增加85.29％，減幅最大為南港區，較9月減少33.57％。

此外，10月全市住宅價格指數110.42，較9月109.12上升1.19％，較去年同期105.98上升4.19％；標準住宅總價1749萬，標準住宅單價每坪55.71萬。大樓住宅價格指數112.78，較9月111.17上升1.45％；公寓住宅價格指數108.34，較9月107.21上升1.05％；小宅住宅價格指數109.31，較9月107.65上升1.54％，觀察月線、季線及半年線趨勢，北市、大樓、公寓及小宅價格皆持續走升。

觀察去年第3季12行政區指數，相較前季皆上升，漲幅最高為南港區、上升1.65％，漲幅最小為士林區、上升0.25％，相較前一年同期，12行政區近1年亦呈上升趨勢，漲幅最高為南港區5.74％，漲幅最小為士林區2.21％。