才擔任瑞士信貸8個月的董事長Antonio Horta-Osorio周一表示，因為藐視英國和瑞士的防疫規定，被迫辭職，說他個人的一些行為給瑞信帶來麻煩，並且削弱了他對內部和對外部代表該行的能力。

瑞信在經歷連串醜聞事件和投資損失事件後，Horta-Osorio先前承諾要在瑞信建立問責文化，然而該承諾最後卻決定了自己命運。

Horta-Osorio在去年七月時搭乘私人飛機前往英國，違反英國防疫入境隔離規定，參觀了溫布敦網球決賽。另外在去年12月違反瑞士的防疫期限規定，逕自離開瑞士。

據知情人士透露，由於許多人對改革不滿，這些違規事件發生在敵意加深的背景之中，其中一人表示，一團體洩露了董事長犯行的細節。

瑞信拒絕對Horta-Osorio和包括執行長Thomas Gottstein之間的紛爭發表評論。

瑞信股價在周一大跌2.26%。

目前瑞信已經指派前瑞銀(UBS)執行長Axel Lehmann擔任董座，即刻生效。這位瑞銀董事表示，未來幾年，將定期審視瑞信的戰略，但是戰略在目前根本不是問題，無須討論。

Lehmann先前在瑞信的競爭對手瑞銀工作，更早在蘇黎世保險工作了約20年，他表示，瑞信正試圖重新進入平靜的水域之際，該行沒有計畫改變目前路線。