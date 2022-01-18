近千萬好宅去年12月21日抽出，幸運得主為戶籍在屏東、只花費2500元的陳小姐。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

陳小姐與先生從屏東來台中賞屋，很開心的說，老天爺給的禮物，看完豪宅直呼「超乎想像的滿意」。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中購物節超級大獎，1間一房一廳帶車位的近千萬豪宅得主，為戶籍在屏東、只花費2500元的陳小姐，經發局安排陳小姐與丈夫賞屋，預計於過年前完成驗屋與所有過戶事宜，陳小姐說「很開心啊！覺得是一個老天爺給的禮物」，看完豪宅大獎直呼「超乎想像的滿意」。

2021台中購物節總登錄消費金額突破291億元，APP下載量更高達109萬次，創下驚人成績，最終壓軸抽由麗寶集團提供1間一房一廳帶車位的近千萬好宅，去年12月21日抽出，幸運得主為戶籍在屏東、只花費2500元的陳小姐。

陳小姐昨日一大早從屏東北上，看完即將擁有的「近千萬好宅」開心分享，整個社區感覺很開闊、很有質感，公共設施設計得很優雅，小朋友的遊戲區安全上面都有顧及，設計上都很貼心，棟距很大。

室內3.6米的設計，讓人進去之後覺得很舒服，不會有壓迫感，雖然是20坪的小套房，但廚具的設備使用蠻好，浴室也很高級，「超過我的想像！」

「先當個度假勝地吧！」跟著陳小姐賞屋的先生說，雖然對房子周邊大環境不熟，但社區小環境的規畫，如果是兩個年輕夫妻，甚至是帶個小孩應該都還可以容納，真的很讚。

陪同賞屋的麗寶集團代表月眉國際開發股份有限公司財會部課長柳崇新表示，很高興陳小姐很喜歡麗寶的房子，該集團在台中市北區的造鎮計畫，「微笑之心」是最後一塊拚圖，這邊的生活機能陸續完備。

旁邊就是一中街與親親戲院，整體社區的便利性都有；祝福得獎者夫妻在台中有美好的度假生活，他們會全力協助趕在過年前完成所有驗屋與過戶事宜，搶個新年好彩頭。