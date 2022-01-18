聯亞股價漲6倍遭到檢調搜索調查，而高端漲了13倍反而沒有後續，引各界質疑雙重標準，但綠營大老林濁水舉「莫德納股價漲了30幾倍」為例，力挺高端，遭同黨的前立委郭正亮批評。對此，林濁水今也在臉書反擊了，批郭正亮「目頭高」，雖是個人權力，但是需要高到WHO看得起的，都非加以看扁不可。

對於高端股價漲13倍爭議，林濁水17日在臉書表示，自己應該提醒一下美國司法部，「莫德納2020年初15元不到，漲到440多，30幾倍！」對此，郭正亮隨即在政論節目《新聞大白話》中分析疫苗施打數據後直言，高端最少，還整天吹牛，自己實在聽不下去，怎麼好意思這樣類比？且現在政府該做的是不論哪種廠牌的疫苗，都要無限量供應，而不是做「高端的故事」，真的很可笑。

聽完郭正亮的說法，林濁水今（18日）在臉書發文表示，「說得好」。高端有效性比不上莫德納，更何況背後沒有世界霸主支持，但考慮一件事：WHO最痛的是疫苗已經是階級問題，窮國有科興就謝天謝地，富國西方的好疫苗卻過剩。

林直言，台灣不算窮國，疫苗廠卻沒有能力花數以億美元計的錢做三期，政府也沒有擔當敢有效協助，結果被一批看上不看下的人極盡嘲笑能事，幸好WHO為天下窮人窮國著想，想到無法大量用莫德納的國家，所以看得起高端，支持高端做三期，建議郭正亮「目頭高」，雖是個人權力，但是需要高到WHO看得起的，都非加以看扁不可？聽說WHO裡面頂尖的專家還不少呢。林濁水稱，WHO的苦心可以試試看了解一下，不會很困難的。