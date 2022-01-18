繼去年12月台南市溪北地區第一條全面電動化的「棕幹線」上路後，市區第1條5路電動公車18日也在市長黃偉哲的主持下啟航。該路線共有15輛車將陸續上線營運，車上還配備ADAS先進駕駛輔助系統，提升公車安全駕駛功能，上線後全市的電動公車比率將提升到12％，後續還將逐年推廣到市區各路線。

黃偉哲表示，市府除爭取交通部公路總局補助外，也額外加碼補助業者購買電動公車，每輛車補助150萬元；同時，從2020年起，客運業者車輛汰換時，已不再補助購置新的柴油客車，均要求汰換為電動公車。此次市區公車5路的電動公車全數上線後，全市電動公車總數將達到50輛，電動公車的比率也提升到12％。

市府交通局長王銘德指出，5路是運量最高的市區路線之一，平日每日往返85班次、假日每日往返70班次，縱向串聯舊台南市區的重要節點，包括奇美醫院、成大醫院及市立醫院等大型醫療院所，以及台南火車站、台南航空站等交通轉乘節點，還有眾多觀光節點及學校，可以說包辦食衣住行育樂的重要路線，歡迎民眾多加使用全新電動公車。

王銘德強調，此次上線的15輛電動公車都是府城客運，均為全新打造的電動大巴，電池續航力在250公里以上，因應彎繞及頻繁停等的市區路線仍行有餘力。此外，車輛均為合格低地板大客車，並依標準配備無障礙渡板、輪椅專用區及固定裝置，駕駛員也都接受相關操作的訓練。

同時，電動公車還加裝先進的ADAS先進駕駛輔助系統設備，可以智慧偵測前車距離、車道偏移及交通速限標示等，即時發出警示提醒駕駛注意；此外，更能偵測行車視野盲區以及駕駛不當行為，進一步提升行車安全。

王銘德還說，市府以每年汰換30輛以上電動低地板公車為目標，其中15輛電動公車配置於棕幹線及鄰近支線，已經在上個月上線營駛；此次15輛則是全面配置於市區公車5路線，未來其他市區公車路線及幹支線也將逐漸出現電動公車的身影。