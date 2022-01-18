新竹市1家4口確診，已有縣市各1所高中、小學停課，而上午市區1家日式料理店也在臉書粉絲專頁貼出公告，指配合疫調與預防消毒，即起停業至2月2日，引發民眾討論；市府則證實4口人家確診者曾至該店用餐，用餐時間與細節尚待市府另行公布。

據了解，新竹市確診的40多歲的爸爸是因有症狀，且認為自己疑有與近日發生在新竹縣市的確診個案的足跡有重複，因此自行採檢而確診，沒想到在匡列家人3口等人後，家人全都確診。市府已深入疫調，確認其感染源與足跡。

新竹市1家4口確診，而上午市區1家日式料理店也在臉書粉絲專頁貼出公告，指配合疫調與預防消毒，即起停業至2月2日，引發民眾討論。（摘自臉書／陳育賢新竹傳真）

衛生局說明，竹市新增的4案確診個案，為1家4口父親、母親、同住兩名子女，分別為40多歲女性、10多歲女學生（竹縣義民中學案）及未滿10歲女童（竹市三民國小案）。

其中父親、母親任職於同一工作場所，已全數匡列工作場所59位接觸者做居家隔離並採檢。

衛生局指出，其中1名子女就讀新竹縣義民高中，該校今已全面停課。另名子女就讀三民國小，其中匡列同班老師、學生共59人都已居家隔離並採檢中，目前三民國小已停課提早進入寒假，也關閉校園做全校大消毒。

而今天上午新竹市區1家知名的連鎖日式料理店，突然在臉書粉絲專業貼出公告，指「配合政府疫調足跡，其經國門市即日起暫停營業，為保障消費者及員工健康，進行全面預防性消毒。」，市府對此則證實，該4口確診的民眾日前曾至該店用餐，相關疫調尚待深入了解後公布。