林正雄預估今年不動產市場呈「量縮價揚」。(王莫昀攝）

過去一年房價上揚，引發政府跨部會連連出手打房，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄今天邀集20餘家不動產相關公會，共同站出來發聲，提出適度鬆綁房地合一稅、土地超過18個月未開發再進行融資管控、加重住宅公益出租等五大建言，真正健全房巿。

林正雄指出，政府過去一年四次打房，在歲末年終回頭檢視，相關政策方向是錯誤的，如限縮建商購地融資，讓許多建商原本可推兩案變成只推一案，可預見未來推案量將會驟降，消費者選擇少，價格勢將上揚，不利產業發展。

林正雄預估今年不動產市場呈「量縮價揚」，其中預售與新成屋市場，在通膨壓力大，營造成本持續上漲。且開發商受限於央行選擇性信用管制，導致購地貸款成數減少，購地連動降低，將直接影響市場上新案件的供給量明顯減少。在成屋（二手屋）市場方面，因房地合一稅長達5年的閉鎖期，與超重的45％稅率。將使房屋市場上二手房屋供給減少，造成供不應求；而稅負亦可能轉嫁予消費者推升房價。

他強調，實產業界亦不樂見房價暴漲，十分肯定政府穩定房市的美意，然而建議政策可以更細緻考量，為此，中華民國不動產聯盟總會提出五大建言。首先房地合一稅閉鎖期長達5年，超重移轉稅阻止房屋進入市場，對流動性產生重大影響，前面我的論述可以知道剛性買盤動能非常強烈，若市場上供給減少，對於平抑房價並沒有幫助。建議適度鬆綁房地合一稅規定。

其次，選擇性信用管制對於開發商購地貸款限制為5成(1成需開工方能動撥)，等於開發商在購地階段必須籌措6成現金購地，許多中小型開發商將無法生存，造成市場上大者恆大，不利於不動產市場健康發展。亦即土地融資限期18月內需動工開發實在太短，建議拉長。再者若已限期開發，貸款成數應回歸到8成，若逾期未開發再調降成數與加碼計息。

第三，為給尚無能力購屋的年輕家庭或弱勢族群有良好居住環境，應增加市場上住房供給。建議政府加重補貼住宅公益出租，增加出租住宅供給，也能減輕年輕人的負擔。

第四，政府希望藉由囤房稅增加多屋者持有成本，但稅賦成本容易轉嫁，不但無法達到政策效果，反而形成強烈副作用，使租屋族群面臨更大生活壓力。

建議暫緩實施囤房稅，妥善配套措施，避免誤傷租屋族群與包租代管業者。

最後，內政部重拳打炒房，提出限制預售屋換約轉售的草案，造成許多已購買預售屋消費者內心恐慌。預售屋以時間換空間，在興建過程中按工程進度付款，減輕購屋自備款負擔，使購屋族順利成家。舉例來說：每個預售案期間長達3-4年，期間若消費者因人生規劃或職涯發展出現重大變動，交易出售亦屬合理行為，不應強制限制民眾財產交易權利。建議暫緩實施「限制預售屋換約轉售」，待與產業界妥善互動，避免造成產業動盪與消費爭議。