本土疫情延燒，目前又遇到春節前旅客返鄉高峰，大眾公共運輸會禁飲食、禁賣站票嗎？交通部長王國材今（18）日在新春記者會上表示，大眾運輸防疫措施依然維持二級警戒，不會禁飲食及高鐵自由座，不過清潔消毒作業會採三級標準。

去年5月本土疫情爆發，指揮中心宣布提高防疫警戒至第三級，當時雙鐵及客運等大眾運輸車廂或車站均降載、禁止飲食，高鐵並且停售自由座。7月27日起降為二級警戒，但交通部一直到去年11月2日才全面鬆綁防疫措施，包括交通運具內可以飲食，國家風景區及觀光遊樂業取消承載人數80％的容留量上限，旅客也可在車廂內飲食，但飲食後必須再戴上口罩，另也恢復販售高鐵自由座車票。

近日本土疫情又拉警報，媒體問到春節前旅客返鄉高峰，大眾公共運輸是否會禁飲食、禁賣站票？王國材表示，目前指揮中心仍維持二級警戒，不過他前2周已交代交通部各單位，公共運輸場站清潔消毒標準，提高至三級警戒。