台灣遭Omicron攻破防線，其中桃機群聚案確診的居服員，後續引發聯邦銀行員及西堤餐廳群聚。前台大感染科醫師林氏璧坦言，這次爆發的疫情，為兩次超級傳播事件，很多人是在西堤吃完尾牙後就發病、確診，更直言「我覺得我們很倒楣，見證了Omicron的恐怖」。

林氏璧昨（17）日於談話性節目《有話好說》指出，這一波爆發的疫情，為兩次超級傳播事件，第一次是確診的居服員到中壢聯邦銀健行分行開戶，第二是聯邦銀行員1月7日到西堤吃尾牙，「我覺得我們很倒楣，見證了Omicron的恐怖」。

林氏璧表示，一開始是確診的居服員傳染給中壢聯邦銀行員，且是1傳大於10，從疫調中發現，遭感染的行員在還沒發病就具有傳染力，先是傳染分行的同事後，再傳給西堤員工及用餐的民眾。

另外，最早發病的西堤女員工，7號被行員傳染，9號開始有咳嗽症狀，但8、9日兩天都有到班，林氏璧說，Omicron可怕的地方在於，個案發病的同時，在有症狀前兩三天，其實已經有傳染力，這是Omicron很難讓人跟它賽跑的原因。

林氏璧說，這次聯邦銀行員1月7日在西堤吃尾牙，好多人吃完就發病，且大多集中在1月10日前後，非常地整齊，假如聯邦銀確診行員不是在西堤辦尾牙傳播，而是在辦公室1傳1，通常發病日期不會這麼整齊。