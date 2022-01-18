鄭成功祖廟今年懸掛2022盞花燈。(曹婷婷攝)

鄭成功祖廟今年懸掛2022盞花燈。(曹婷婷攝)

為營造古都傳統春節特色，台南市鄭成功祖廟連續8年辦理「府城成功燈會」，今年規畫7大燈區高掛2022盞燈於台南市忠義路、中正路、民生路周邊古蹟、巷弄街區，燈籠分別由書法家題字及由成功大學、成功小學及幼兒園等數百位學生彩繪而成，燈海景致吸引不少民眾駐足拍照。

鄭成功祖廟的燈海景致有別於一般燈會，主要是以書法家題字於紅色潤餅燈龍為主，今年邀請台南市書法學會、樂墨書法學會等6名大師書寫燈籠，由於不少喜歡寫書法的民眾也反映希望共襄盛舉，明年也打算開放外界喜愛寫書法的人，一起加入行列。

今年燈會一大特色是傳統紅色潤餅燈籠高掛於鄭成功祖廟前庭、中庭、正殿，再一路繞行緊鄰的土地銀行、台南合同等古蹟，將整個街區營造出濃濃年味。此外，也特別規畫7大燈區，分別為成功大學燈區、成功國小燈區、第一幼兒園燈區、長安國小燈區、熱蘭遮城失智症協會燈區、台南市書法學會燈區、台南市樂墨書法協會燈區。其中，小朋友彩繪燈籠也寫下新年心願，寫著「希望新冠病毒趕快消失，大家不要生病。」

今年燈會將持續至2月28日，春節期間，還有點燈祈福、鑽成功轎，邁向成功等應景過年的活動，元宵節也安排花提花燈吃湯圓，屆時也將視疫情狀況滾動檢討。