韓國手機遊戲公司HAEGIN今日(17)公佈，旗下開發並運營中的手機社交遊戲(SNG)“天天玩樂園”進行2022年第一屆改版。

首先通過此次改版，遊戲內的廣場中追加了新的建築物”演唱會場”，演唱會場在廣場鬼屋的旁邊，玩家們可以從演唱會場的NPC接收任務，來獲得寶石。 不僅如此，日後還會進行各種演唱會，詳細的行程以及內容會通過遊戲內的新聞系統告知。

天天玩樂園首次改版追加了新的建築物演唱會場/HAEGIN提供

同時通過本次改版遊戲內還追加了2款新的迷你遊戲，“登爬施工中的建築物”和“冰崖奔跑”，“登爬建築物”是需要避開各種障礙物爬到最高處的比賽方式，“冰崖奔跑”是要在滑溜的冰上中進行賽跑，不僅如此遊戲還擴張了成就等級上限，可以挑戰更高等級來獲得更多獎勵。

天天玩樂園是一款手機社交遊戲，玩家們可以在天天玩樂園的世界裡體驗悠閒的島嶼生活，各位可以前往露營場和朋友們一起野營，釣魚，參加家庭派對，或佈置自己的房屋來親自舉辦派對，同時遊戲還提供各種迷你遊戲，如可以進行各種遊戲模式的“遊戲派對”，玩躲貓貓的“殭屍病毒”或是挑戰極限的“無限之塔”等。

遊戲影片

對“天天玩樂園”想了解更多詳細的內容以及更新資訊可以參考官方粉絲團。