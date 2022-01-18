陸央媒：大陸違建別墅不斷，先建後拆再恢復生態亂象必須叫停。圖為濟南泉域保護區臥虎山水庫旁的楊而村別墅區。（經濟參考報微信公眾號）

山東濟南泰山山脈大量違建別墅持續發燒!大陸「中華全國總工會」機關報《工人日報》18日報導，「多年拆違巋然不動，數千棟『堅挺別墅』野蠻侵蝕濟南泉域保護區」——近日經媒體披露，部分別墅區已啟動拆違行動。此案關注點一是違建、二是「拆不動」、三是生態破壞。而從秦嶺別墅、雲南大理填埋「情人湖」、到賀蘭山越界開採，大陸違建別墅不斷重複，一是興建有「動力」；二是拆違有阻力；三是約束與監管機制乏力，因此，釜底抽薪之道，先建後拆再恢復生態亂象，必須叫停。

報導稱，此番濟南違建別墅事件引發輿論關注，關注點之一是「違建」，這些別墅所處位置曾被劃定為重點生態功能保護區，嚴格限制各類開發建設活動；之二是「拆不動」，違建別墅歷經兩輪中央環保督察和「回頭看」，不僅沒有被拆掉，反而還在「邊拆邊建」；之三是生態破壞，對山體「削骨抽筋」影響濟南泉域地下水補給，對飲用水源安全造成威脅。

報導表示，這一景象可謂似曾相識——2018年，對中央領導人多次批示無動於衷的「秦嶺別墅」迎來中央專項整治工作組，最終被查出違建別墅上千棟，數十名濫用職權、徇私舞弊的責任人被查處，「反反覆覆」「整而不改」「破壞生態」即是該事件處理中的關鍵字。還有雲南大理填埋「情人湖」建別墅，賀蘭山多處礦山越界開採、山體千瘡百孔等，都讓公眾對個別地方破壞生態環境的行徑感到震驚和心痛。

報導批評，違建別墅不斷重複「昨天的故事」，一是興建有「動力」，只要有巨大的經濟利益，某些人眼中就沒有不可逾越的「障礙」。

二是拆違有阻力，相關人員背景關係複雜，有的專案房主「非富即貴」，不排除存在某些關係網及利益糾纏的可能性。

三是約束與監管機制乏力，有關部門在某些專案中「既當運動員又當裁判員」，甚至不乏利用自身權勢「先上車後補票甚至不補票」等違規操作，加之後續治理往往有「新官不理舊政」等因素。

報導強調，在生態環境層面，「一處別墅糟蹋半座山」，而事後生態恢復的代價往往極大，有些破壞甚至不可逆轉。同時，更嚴重的後果在於，諸如「拆不動」、陽奉陰違等現象往往暴露相關地方政治生態中的問題，這也大大減損著公眾對政府部門形象與公信力的評價，甚至會誘導更多人效仿，形成「破窗效應」。

秦嶺別墅的教訓不可謂不深刻，但現實中，一些地方並沒有從前車之鑒中吸取教訓，「舉一反三、吸取教訓」之類的總結也只停留於紙面上。

要有效遏制類似破壞生態的「連續劇」一再上演，動真碰硬拆除違建只是第一步，事後的倒查追責更要到位。其中，違建別墅屢屢現身，所暴露出的權力任性、約束缺位、監督失靈等問題更值得反思。希望此類教訓能為更多地方在正確把握生態保護與地方發展、確保權力在陽光下運行等問題上，提供足夠的警示。