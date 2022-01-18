雲林縣府去年承辦2021年（110年）全國中等學校運動會可圈可點，縣府去年6月再爭取辦理2025年（114年）的全國運動會，獲教育部同意。縣長張麗善表示，去年大家非常努力建立基礎與口碑，2025年全運會是雲林縣睽違20年再度承辦，是大家共同努力的成果。

2021年4月全中運在雲林辦理，以「雲林上場，精采飛揚」為主軸，2025年全國運動會（簡稱全運會）主軸是「雲林競豔，精彩無限」。

縣府教育處指出，去年6月縣府向教育部提出申辦2025年全運會計畫書，經過教育部邀集專家學者組成評估小組進行公開書面審查及實地評選，去年12月30日獲教育部正式核定為承辦縣市，是對雲林縣的最實質肯定。

張麗善今（18日）表示，雲林縣曾於2000年辦理全民運動會、2005年辦理全運會、2021年全中運，辦理全國性賽事的經驗豐富，2025年10月18日至23日全國運動會的32項賽事也將在雲林登場，雲林縣有信心讓全台選手與裁判留下深刻印象。

她表示，選手貼心有感、裁判服務有感、貴賓尊榮有感、縣民參與有感是去年辦理全中運的原則，獲得選手與裁判高度，期待把這樣的目標延續，提升各運動場館品質，符合辦理全國賽事需求。

18日全中運宣布記者會上，雲林縣的知名運動選手包括2面奧運舉重金牌得主許淑淨、蟬聯5屆全運會男子組110公尺跨欄金牌好手陳奎儒、亞運軟網金牌好手鄭竹玲、全運會軟網雙打金牌選手高詩婷以錄影方式帶來祝福與肯定。