搶攻國旅住房商機，台北W飯店自2月1日起至5月31日推出「W VACAY度假狂」住房專案，標準房價加999元起，內含the kitchen table西餐廳早餐兩客，2000元餐飲優惠折抵、下午2點延後退房的服務。為提升旅宿體驗，專案亦包含AWAYR紓壓艙1000元療程折抵券，FIT活力晨間課程。

台北W飯店更跨界攜手新興護膚保養品牌Der ZOMAR聯名推出限量火掌植萃保濕面膜和迎賓飲品兩人份，以及提供免費租借限定款Gogoro智慧電動機車探索城市（車輛有限，需事先預約。

W飯店指出，「ＷVACAY度假狂」住房專案讓旅客不用再絞盡腦汁，待在館內即可擁有多種享樂體驗，重溫置身異國的放鬆氣息，待個三天兩夜不是問題！續住每房每晚僅需4099元（僅限房間，10％服務費及5％稅金另計）。呼應台北Ｗ飯店熱情元素中的時尚和活力，此次與Der ZOMAR共同推出是保養品也是時尚單品的「咬標面膜」，可懸掛在旅行箱上亦可輕鬆拎著走；聯名迎賓調酒則是運用竹炭粉、檸檬汁、深色蘭姆酒、蜂蜜、胡蘿蔔汁、蘇打調製而成，賓客於入住期間能夠邊品嘗邊沈浸在WOOBAR的舒適氛圍。

另外，每日早上8 點至9 點FIT活力晨間課程，每堂人數12位，可事前報名，囊括皮拉提斯、瑜珈、街舞舞蹈、有氧舞蹈、派對舞蹈，搭配the kitchen table西餐廳的豐富早點，開啟神清氣爽的一整天。如若是習慣晚起的民眾也不用擔心，住房專案擁有下午2點延後退房的服務，體貼不同客群的需求。

台北Ｗ飯店長期響應環境永續議題，此番與全球電池交換生態系統的技術領導者Gogoro合作，於飯店門口提供入住度假狂住房專案的旅客，免費騎乘兼具時髦外型和環保的Gogoro智慧電動機車，上街探索台北的繁華風景。不論要到象山步道親近大自然，或是到101大肆掃貨，一車搞定。台北W飯店將不定時在粉絲專頁推出「ＷVACAY度假狂」驚喜抽獎或好禮放送等活動。