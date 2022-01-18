疫情持續緊張，全台最大即時外送平台 foodpanda 為保障消費者與外送夥伴的健康安全，率先於App介面提供「無接觸外送」選項，並預設開啟，以減少接觸的方式降低傳染風險。foodpanda表示，美食外送在疫情下成為消費者日常不可或缺的一環，推出「無接觸外送」讓消費者可以輕鬆點餐、安心取餐；建議消費者選擇「無接觸外送」時，務必於地址列填寫清楚希望放置餐點或商品的明確位置，協助外送夥伴順利送達。

foodpanda同時呼籲消費者多以線上刷卡方式訂餐，避免現金交易時的手部接觸，落實無接觸外送；若須使用現金，建議放置於定點由外送夥伴拿取及找零。消費者取餐時務必全程配戴口罩，盡可能與外送夥伴約定於空曠處取餐，維持社交距離以保障雙方安全。為協助提昇防疫密度及配合政府疫苗接種宣導，如已完成兩劑接種達三個月的外送夥伴們，可依照所有縣市政府公告完成第三劑疫苗接種，加強保護力。