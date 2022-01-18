七期是台中豪宅密度最高的區域。（盧金足攝）

台中市七期是政經與藝文重鎮，帶動房市行情。（盧金足攝）

台灣地震頻繁，許多住宅案紛紛改採抗震度較佳的SRC、SS構造，其中，造價最高的SS鋼構建築，鋼材剛性、韌性佳，能抵抗強風或地震造成的較大位移，然而面對近年建材原物料飆漲，建商為控制營建成本，SS鋼構建築即使是中部最精華的七期新市政中心當中，僅7％的住宅採用，成選屋的新考量。

根據樂居網地圖統計，七期新市政中心內已成屋的住宅大樓約有84棟，其中，RC建築42棟，SRC建築36棟，SS純鋼構建築則有6棟，僅占約7％，近期「由鉅惟上」、「大陸豐蒔」兩大具SS鋼骨結構的預售案也躍升市場上熱烈關注的焦點。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，SC相對一般RC建築每坪營造成本至少高出5-7萬元左右，尤其富豪置產時，漸不再像以往只看地段，建商的規劃細節也成為選屋重要考量

，對於住宅安全性更為慎重，有不少客戶優先指定鋼骨造的建案，畢竟結構安全成為考驗住宅價值不可或缺的一環。

由鉅建設連續兩案皆採用SS鋼構建築，近期甫進場的「由鉅惟上」產品延續低公設比、坪效極大化等訴求，已購客皆是自住型買家，不少家族更一次購入二、三戶，甚至傳出企業家族一口氣買入六戶。

「由鉅惟上」為市場上少見的SS純鋼構建築，為綠十字園道中最完整、面綠園道寬度最大的基地，全案總價皆在5000萬以上，為預售市場上唯一全棟受「高價住宅信用管制」產品，在坪數設定及產品規劃皆具競爭優勢，成為熱銷主因。

位於市政北七路上的「大陸豐蒔」基地，近期也有12筆預售實登出爐，其中最高價出現在19樓，總面積86.07坪以總價4738萬元成交，換算每坪單價73.7萬，後續高樓層交易預估將站上8字頭。

台中西區「由鉅大恆」及「富邦天空樹」為SS鋼構建築，其中，位於美術館第一排的「由鉅大恆」為台中獲得SC構造住宅耐震標章之建案，結構中搭配台北101等級阻尼器，建築內部則舖設複層浮動制音樓板，達到制震高標準

「大恆」獲鑽石級智慧建築標章、綠建築標章共三大建築認證，儼然成為台中頂級豪宅標竿，而同樣為SS結構的「富邦天空樹」採雙制震消能系統，使用高強度鋼材及高強度混凝土並以CFT柱內灌漿工法興建，耐震係數高達0.408G，可抗七級震度。