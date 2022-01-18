疫情加速東南亞電商市場加速發展，網家(8044)旗下PChomeSEA公布2021年整體銷售額年增達5倍，東南亞五國的銷售額皆有亮眼成績，又以泰國、新加坡、馬來西亞的成長更為顯著，成長動能主要仰賴於PChomeSEA完整的行銷推廣服務，包含當地語言翻譯、開箱影片、網紅推廣、社群推播、專屬行銷活動以及當地電商平台大促購物節等，並精準掌握消費者輪廓及需求。此外，泰國及馬來西亞在2021年增設「本地發貨服務」，在到貨及通關時間大幅縮短下，更有效提升消費體驗及用戶回購率。

Google e-Conomy SEA報告指出，東南亞網路用戶數量增長迅速，新冠疫情以來，從2019年的3.6億，每年增加4000萬，相當一年增加出近兩個台灣市場，目前東南亞市場已有4.4億的上網人口，是台灣上網人口超過20倍的規模商機。同時，整體東南亞網路經濟的規模更是節節攀升，從Google e-Conomy SEA 2021年的報告持續調升，預測至2025年整體東南亞網路經濟將達3630億美元的規模，對比2017年時的預估值僅約2000億美元，後疫情時代的東南亞電商市場已進入高速成長期。

PChomeSEA總經理蔡文雄總經理表示，東南亞是正在快速崛起的電商市場，以跨境電商模式邁進東南亞市場是台灣很好的機會。PChomeSEA看好東南亞跨境商機，自2020年起協助台灣商家將品質好、價格動心的台灣商品銷售至東南亞市場，未來PChomeSEA將從更廣的層面來協助台灣商家進攻東南亞市場。

PChomeSEA東南亞跨境電商服務目前在五個國家都具有銷售通路，提供超過50萬台灣商品讓東南亞當地消費者選購，是東南亞最大的台灣商品商城。PChomeSEA指出，疫情催化東南亞消費者習慣的改變，舉凡從偶爾嚐鮮到定期的回購，或是從過往在實體消費體驗居多的化妝保養品也轉移到線上購買。

PChomeSEA攜手東南亞五大指標性電商平台：PChome Thai、Tiki、Qoo10、Youbeli、Blibli合作至今營業額穩定成長並屢創佳績，東南亞跨境生態圈布局效益顯現，台灣商家加入PChomeSEA等於直接能將商品賣到東南亞五國的消費市場，未來除了將持續透過一站式的全方位跨境銷售服務，包括商品翻譯、雙語客服、在地行銷、國際物流及金流等，PChomeSEA也提供加值型行銷推廣服務，協助台灣廠商拓展海外市場版圖。