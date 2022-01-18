中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」林襄，有著傲人E級上圍和甜美外型，被譽為新一代啦啦隊女神，近期為了宣傳新推出的寫真書，在instagram曬出兩款封面照片，只見她幾乎全裸僅遮住3點，讓網友看的血脈賁張。

林襄在instagram曬出寫真書兩款封面照，只見她疑似全裸坐在地上，僅用一條白色浴巾遮住重點部位，用著可憐楚楚的眼神看著鏡頭，讓人充滿無限遐想，另外一款封面更是超越首張尺度，只見她穿著白色比基尼牽著一匹馬，雖然遮住3點但傲人E級上圍直接露出半截，更擠出一條深邃事業線，讓所有網友看得鼻血直流，不到一天時間，就各自吸引9萬、6萬人朝聖按讚。

對此，網友紛紛留言：「噴鼻血了，太犯規啦，一定買起來」、「別人進香團都是拿香，我們進襄團都是拿寫真啦」、「會不會太辣了，應該要建議買兩本，一本會黏頁」、「真的好想當這隻馬」、「看到這海報能不買嗎」、「這北半球就是賞心悅目」、「再脫一件我就買五本」、「野格炸彈，我的最愛」、「看完會不會衛生紙就不夠用了」、「硬了，我是說拳頭」。

林襄日前曬出寫真集幕後花絮影片，一舉手可見左胸下方招牌的藍色玫瑰刺青，她上節目時還原刺青經過，透露全程都是自己捧著胸部才讓刺青師方便工作，讓其他人紛紛表示想看當下的側拍影片。