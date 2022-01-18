跨服對戰全新開打 周周爭奪菲歐烈王國的至高榮譽

講談社正版授權《魔導少年：力量覺醒》今（17）日更新後推出「最強魔導士」全新改版，魔法世界的巔峰對決即將開戰，集結全品質陣容極限挑戰，立刻報名「最強魔導士」爭奪菲歐烈王國的至高榮譽！本次改版擴充第二魔法源技能位，雙技能同時啟動，強攻、嚴守我全都要！此外，同步開放飾品覺醒，晉階紅色品質不僅適用所有角色、更自帶套裝加成，成為夥伴強大的魔法後盾！

最強魔導士

魔法對決巔峰之戰！全新跨服 PVP 玩法「最強魔導士」將在玩家通關冒險副本 68-10 後開啟，活動每週一開戰，參賽玩家須組成 5 隻小隊，每個小隊僅可上陣一種原始品質的夥伴，從第一隊到第五隊，分別對應 UR、SSR、SR+、SR 與 R 品質夥伴，上陣夥伴數量沒有最低限制、最多 6 人。

五個小隊分別由各自原始品質夥伴組成，面對組隊挑戰打造最強組合。/業者提供

報名後將自動進入海選賽階段，隨機分配對手出戰直至累計失敗3場淘汰出局，或擠身全服32 強進入晉級賽階段。晉級賽八人一組分為四組，以五戰三勝決出 4 組最強者進入總決賽，最終決出冠亞軍。

四個戰區決選出四強進入總決賽，參賽玩家將依戰績贏得排名獎勵。/業者提供

參賽的玩家將依海選賽、32強、16強、8強、4強、亞軍或冠軍贏得排名獎勵；所有玩家還能在晉級賽階段，消耗鑽石選擇不同的下注檔次，預判勝出隊伍或比分，猜中便能獲得勇氣徽章，用於商店購買稀有道具；此外，冠軍誕生後將開啟膜拜功能，每日膜拜還能獲得指定獎勵。

第二魔法源技能位擴充

魔力核心再爆發！本次改版後，第二魔法源技能位擴充，每個夥伴都能裝備兩個不同的技能位且能同時生效，量身打造多樣的技能組合；裝備共鳴則依 2 個技能位中等級最高的為共鳴目標。此外，本次更新還開放第二魔法源置換功能，玩家可自行置換相同類型的第二魔法源，一舉互換彼此的强化等级，升星等级及持有數量。

雙技能位更加活化角色定位，針對對手打造多種組合迎戰。/業者提供

飾品開放覺醒

本次改版後，玩家只要通關 68-10 關卡且主角等級達100，即開啟【飾品覺醒】系統可逐步培養。培養過程每階都將提升精煉與強化屬性，完成10階培養即覺醒為紅色品質。飾品覺醒為紅色後適用於所有羈絆，並新增套裝加成效果，成為夥伴帶來更強大的魔法後盾！

紅色品質飾品不僅可啟動所有對應羈絆，更自帶強力套裝加成效果。/業者提供

強絕SSR復刻、瓜分一億鑽

把握最後時間！本期 SSR 復刻「愛之翼‧茱比亞」、「神樂」即將步向尾聲，立刻招募強力夥伴，極致雕琢寒冷隊、切割隊的堅強戰力。備受玩家喜愛的「瓜分一億鑽」持續大放送！玩家只要購買禮包即可直接獲得 60 鑽石與高級招喚旗x2；還能在當日 00:00 結算後，與參加活動的玩家瓜分當日的一億鑽石！每日更將機率抽取50名幸運玩家贈送SSR夥伴禮盒，快速提升最強小隊的堅強實力。

歡慶改版 啟動滿滿福利

為慶祝《魔導少年：力量覺醒》推出「最強魔導士」改版，多種開服活動同步舉辦，用滿滿的福利陪伴玩家開啟魔導士的冒險旅程：

⦾ 活動第一彈：完成新手任務送 200 連抽

只要加入《魔導少年：力量覺醒》的行列，完成新手任務即送超佛心 200 連抽獎勵，讓你輕鬆組成最強大的冒險小隊！

⦾ 活動第二彈：7 日登入好禮，超強夥伴入列

遊戲準備長達 7 日的登入好禮，只要連續登入，超人氣夥伴「妖精女王 – 艾爾莎」以及實力強大的「星靈魔導士 - 雪乃」入列，讓你冒險的旅途無往不利。

⦾ 活動第三彈：破天荒福利，終身鑽石卡

想要冒險更愜意，「終身鑽石卡」送給你！只要遊戲達指定冒險進度，即可獲得鑽石卡，戰力成長不停歇，每天都有鑽石領。

⦾ 活動第四彈：美貌與實力兼具，SR夥伴「米拉珍」參上

「妖精的尾巴」公會裡最迷人的看板女郎！只要儲值即可獲得「S級魔導士 - 米拉珍」，她強悍的魔法實力，是你不可或缺的好夥伴。

⦾ 活動第五彈：超強爆發魔法，妖精的法律

還有各式令人眼花撩亂的福利活動，以及「進階好禮」，魔導士大人可合成超強爆發魔法「妖精的法律」，引爆熱血刺激的魔法對決。

《魔導少年：力量覺醒》已在App Store 及Google Play雙平台上線，更多關遊戲的最新消息將持續在官方粉絲團發布，即刻加入以掌握第一手藍星的最新情報。

詳細活動訊息，敬請參閱：