拳擊女王陳念琴去年在臉書自曝曾罹患淋巴癌，陳念琴躺在病床上比出勝利手勢。(圖取自陳念琴臉書官方粉絲團)

「拳擊女王」陳念琴去年在東京奧運挺進8強，讓不少國人為之振奮，但許多人可能不知道，年僅25歲的她竟是淋巴癌患者。血液腫瘤科醫師提醒，淋巴癌的致病原因不明確，從小孩到長者都可能罹病，如出現不明腫塊、發燒、盜汗、體重減輕、疲累等6大症狀，務必及時就醫檢查。

根據國民健康署108年癌症登記報告，每年淋巴癌個案數約3000名，發生率為男性第10位、女性第11位。中華民國血液病學會理事長周文堅表示，淋巴細胞是人體重要的免疫細胞，若是發生惡性病變，淋巴細胞失控增生，恐引發淋巴癌。

淋巴癌常見有6大症狀，包括淋巴結腫脹、發燒持續2周以上、夜間盜汗、久咳不癒超過1個月、6個月內體重減輕10％以上、疲累感加重。台大癌醫中心血液腫瘤科醫師林耘曲指出，淋巴結腫脹經常發生在脖子、腋下、鼠蹊部，如有摸到腫塊，千萬不要害怕就醫，應遵從醫囑接受完整檢查。

中華民國血液及骨髓移殖學會理事長柯博升表示，淋巴癌多達40到50種亞型，好發族群從老到幼，有些患者的淋巴結腫塊長在內臟，患者不一定能夠發現，往往是發燒、盜汗等症狀出現時才警覺，通常病人會先至家醫科初步檢查，必要時再轉診至血液腫瘤科。

陳念琴今天獻「聲」分享抗癌心路歷程。2019年11月，當時23歲她正處於拳擊生涯的顛峰期，世界排名第一，當時離原訂的2020年東京奧運只剩半年；突如其來的淋巴癌打亂了一切，對她的心理和身體都造成很大的影響，當時她甚至想要為了比賽而放棄治療。

在教練及醫療團隊的鼓勵下，陳念琴勇敢面對癌症，她說「抗癌其實跟拳擊很像，只要勇敢出擊，就能得到最後的成就」。雖然化療破壞了訓練計畫，邊吐邊訓練更是家常便飯，但她並不放棄，終於成功擊退淋巴癌。

醫師強調，淋巴癌及時確診、治療很重要。林耘曲以最常見的瀰漫性大B細胞淋巴瘤為例，患者如未及時治療，可能在短短幾個月就死亡，但只要積極治療，治癒率可達7成、十年存活率高達45％。

目前臨床上有6種治療方式，包括化療、標靶治療、放射線治療、異體移植、自體移植以及細胞治療。周文堅表示，由於淋巴癌種類眾多，治療選擇很難一言以蔽之，醫師會依個人病況擬定客製化治療策略，呼籲民眾如出現疑似症狀應盡速就醫，早期發現才能及早治療。