文史工作者潘樵號召當地居民與社區發展協會、文史工作者等，在樹下設立解說牌，讓救命樹的精神與英勇事蹟永流傳。(潘樵提供／吳建輝南投傳真)

茄冬老樹的真實年齡不可考，依地方耆老說法，1939年二戰開打時，茄苳老樹的樹根就有足夠空間躲藏居民，因此預估老樹年紀超過300年。(潘樵提供／吳建輝南投傳真)

耆老回憶，當時空襲警報響起，附近居民都會直接跑到樹穴裡面躲藏，老樹可是挽救不少生命。(潘樵提供／吳建輝南投傳真)

南投縣國姓鄉福龜村內有一個300歲的茄苳老樹，壯碩的根部盤起形成許多洞穴，相傳二戰時期當地民眾就靠躲在樹穴中保命，讓這顆茄苳老樹有「救命樹」美稱，文史工作者潘樵號召當地居民與社區發展協會、文史工作者等，在樹下設立解說牌，讓救命樹的精神與英勇事蹟永流傳。

茄冬老樹的真實年齡不可考，依地方耆老說法，1939年二戰開打時，茄苳老樹的樹根就有足夠空間躲藏居民，因此預估老樹年紀超過300年，耆老回憶，當時空襲警報響起，附近居民都會直接跑到樹穴裡面躲藏，老樹可是挽救不少生命。

「樹凋零了，就沒人知道它的故事」潘樵老師說，樹木不會說話，因此他在社區大學開班與學員們紀錄各地老樹，為當地留下文史生態紀錄，至今已經收錄超過50棵老樹，而福龜村「救命樹」根據居民口述，二戰期間有20多位婦孺躲在樹根中成功躲避美軍空襲。

潘樵表示，國姓鄉福龜忖緊鄰草屯，是國姓最早開發的地方，日治時期商人要進入埔里都會在福龜中繼，人潮聚集也帶動商機，旅社、商家、酒店林立，目標顯著在二戰遭空襲炸毀，才導致繁華不再，「救命樹」見證近代戰爭的重要過往，歷經百年歲月至今仍矗立在福龜，默默守護當地居民

潘樵說，在當地居民、村長、社區理事長等人的幫忙下，動員居民進行環境清潔，並找來年輕設計師郭大維，以結合文史合祈福的涵義，來設計解說牌，並在近日掛牌，還設計美軍空襲人躲樹穴的保命圖案；目前他已經帶著學員探訪國姓超過50棵老樹，也會持續挖掘，讓更多老樹的故事，傳承下去。