宜蘭縣前代理縣長陳金德今天指林姿妙圖利自己的家族。（李忠一攝）

檢廉偵訊宜蘭縣長林姿妙，並將她列為被告，宜蘭縣前代理縣長陳金德指林姿妙圖利自己的家族，網媒更揭露偵辦細節、林姿妙帳戶金流，今天（18）日林姿妙暗指被告被拘束，卻不拘束其他人，消息流向特定媒體影響輿論，是「羅織罪名、政治撲殺」，她嚴守偵查不公開，法律若允許她說明，她願意公開所有帳戶自清。

宜蘭縣羅東鎮周邊分布有105公頃的土地，被畫為禁建的「羅東工業區及保護區」，直到3年前才解編並以區段徵收開發，其中有一塊1.3公頃的機關用地（機6用地），疑因土地變更涉圖利遭檢廉盯上。

陳金德今天表示，保護區不能使用、農地不能重劃、房子不能修，沒人敢買，但林姿妙的堂姊林束梅2個兒子等多人，在那邊買土地5000、6000坪，「買土地幹什麼？保護區沒人要？估計是有所圖。」親戚的土地變成住宅區、獲得很大的利益，這不是一般民眾可以接受。

今天更有網路媒體揭露林姿妙帳戶有異常金流、林姿妙今天臨時舉行記者會回應各方質疑。

林姿妙表示，相關帳戶金流，檢方都已經訊問，相關人等都請回，我們嚴格遵守偵查不公開原則，無法說明細節，如果法律允許我們說明，「我林姿妙願意公開所有帳戶！」

她說：「拘束被告、卻不拘束其他人，不斷放消息給特定媒體，企圖影響輿論，不但嚴重影響辦案、也是政治撲殺，我林姿妙一向尊重法律、尊重制度，對連日來的行為，表達嚴正抗議！」

林姿妙說，「機6」用地部分，都委會變更為住宅區，是為了減低縣府的財政負擔，但議會有意見，全部都經過法定程序，現在還是原編定、也就是機關用地，哪有圖利？這是羅織罪名，打政治烏賊戰。

她強調，她一生簡單做人、認真做事，連日來的追殺，已經嚴重影響她聲譽，打擊基層公務員士氣，她再次表達嚴正抗議，並且全力捍衛自己清白，懇請司法、外界還她一個公道。

宜蘭縣政府祕書長林茂盛也說明大羅東地區治水防災區段徵收案（原羅東工業區及保護區案）的沿革，說明過程中並無不法。

因外界傳聞、臆測不斷，林姿妙也不滿指是政治撲殺，偵辦此案的宜蘭地檢署發布新聞稿表示，本案是經過檢廉辦案人員長期縝密蒐證、分析過濾相關情資，向法院聲請核發搜索票獲准，目前仍持續積極深入偵辦中，辦案同仁均謹守規範、嚴守偵查不公開，籲請各界在案件偵查終結前勿各自編纂、拼湊，給予辦案人員純淨辦案空間。