立法院修憲委員會今日初審18歲公民權修憲提案，國民黨立委持續缺席，但民進黨、民眾黨、時代力量共提18歲公民權修憲版本，經過表決初審通過委員會，後續仍待交由朝野協商處理。

修憲委員會今日處理憲法增修條文，民進黨、民眾黨、時代力量共提修憲提案，增訂第一條之一，中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條規定，停止適用。

國民黨立委今天仍然缺席修憲委員會，經點名表決後，24名修憲委員同意三黨共提版本。不過，根據憲法增修條文第12條規定，修憲須經立委1／4提議、3／4出席（85席），及出席立委3／4決議（64席）提出憲法修正案，若國民黨持續缺席修憲委員會，恐難通過修憲門檻。

民眾黨立委張其祿表示，18歲公民權是社會共識，經過磋商各版本差異不大，最終三黨達成共識修憲提案，希望國民黨立委盡快回到修憲委員會開會，讓有共識的提案能夠處理，不要因意識形態跟政黨對抗影響修憲。時代力量立委邱顯智也呼籲國民黨團回到修憲委員會，就實質議題討論。

民進黨立委周春米說，修憲委員會運作按照議事規則，上周召開公聽會後，本周起進行逐條審查，希望國民黨盡快回來參與修憲程序，透過條文討論凝聚修憲共識。