勤業眾信Deloitte審計服務部營運長李東峰指出，若2022年疫情未再擴大，估計2022年台灣資本市場申請上市櫃（IPO）家數上看60家。
根據勤業眾信統計，我國2017年有39家IPO、籌資額新台幣148億元，其中勤業眾信市占率62％。
而2018年為60家、235億元，勤業眾信市占率為47％。2019年為35家、280億元，勤業眾信市占率約46％。2020年為29家、147億元，勤業眾信市占率52％。
至於2021年為28家、籌資額321億元為六年來新高，勤業眾信市占率約50％。
勤業眾信Deloitte審計服務部營運長李東峰指出，若2022年疫情未再擴大，估計2022年台灣資本市場申請上市櫃（IPO）家數上看60家。
根據勤業眾信統計，我國2017年有39家IPO、籌資額新台幣148億元，其中勤業眾信市占率62％。
而2018年為60家、235億元，勤業眾信市占率為47％。2019年為35家、280億元，勤業眾信市占率約46％。2020年為29家、147億元，勤業眾信市占率52％。
至於2021年為28家、籌資額321億元為六年來新高，勤業眾信市占率約50％。
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