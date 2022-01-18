鄰近華山1914文創園區的天成文旅華山町館內複合式全日餐廳「華山町餐酒館」，即日起至1月30日於下午茶時段推出「寶比雙人午茶套餐」680元+10%，套餐內含法式經典凱薩沙拉、台式手作蔥油餅、韓式千頌伊炸雞或英式炸魚二擇一、鹹蛋黃美乃滋脆薯、寶比輕乳酪蛋糕與無酒精飲品任選兩杯，多國風味的特色人氣餐點，鹹甜雙享，搭配藝術展演的空間氛圍，午茶時光也能輕鬆愜意。

華山町餐酒館以採用自家烘焙咖啡豆為主，除了高品質的單品手沖咖啡外，義式配方豆則以巴西、肯亞、瓜地馬拉、曼特寧四個產區為主，透過繁複的挑豆過程，以中深焙調和出適合的咖啡香氣與韻味。除了咖啡飲品供選擇外，也提供鍋煮奶茶、可可牛奶、手作季節水果茶、一滴露正欉鐵觀音等飲品，內用單點飲品還附贈手工烘烤的紅糖餅乾，餅乾有小巧可愛的刀、叉與湯匙三款，造型相當吸睛，餅乾口味上帶有紅糖與淡淡的肉桂香氣，深受客人好評。

華山町餐酒館午茶套餐內含五款手工鹹甜點包含兩款飲品任選，特別融入超人氣韓式千頌伊炸雞，滋味嗆辣帶勁十分可口。英式炸魚則來自英國傳統外帶小食，香酥的外層鮮嫩多汁的魚肉，佐上主廚特製塔塔醬與麻辣美乃滋，豐富滋味更是讓人欲罷不能吮指回味。最後，搭配濃郁起士香氣，口感濕潤綿密鬆軟的寶比輕乳酪蛋糕，外型可愛吸睛美味更加倍。整體午茶經由鹹鹹甜甜的堆疊，讓味蕾層次更加繽紛多元。

天成文旅-華山町坐落於台北華山1914文化創意產業園區旁，原為第一銀行於1952年興建的倉庫，在改建旅館時內部保留了原有的美式無梁板結構，同時透過歷史與文化的考究，打造成融入銀行元素、製酒文化的主題設計旅館，是棟充滿歷史印記的建築物。天成文旅-華山町為全台唯一榮獲Good Design Award的客製化設計旅館，並且於2019台北老屋新生大獎榮獲「網路人氣獎」票選第一名，為大台北地區藝文展覽、咖啡館與美食匯聚之地，旅行台北深度探訪藝術文化的絕佳選擇。步行約4分鐘即可抵達台北捷運「忠孝新生站」，轉乘即可輕鬆抵達台北市區內知名觀光景點，旅館周邊藝文景點推薦：華山1914文化創意產業園區、建國啤酒廠、北門、西門町、西門紅樓、迪化街。

全新酒吧風格的「華山町餐酒館」，將飯店的主題製酒、藏酒元素延伸於餐廳展現，設計風格融入英式復古酒吧概念，除了供應客房早餐外，不同的餐期也規畫提供酒吧輕食、自烘咖啡下午茶、特色調酒與精釀啤酒，此外「華山町餐酒館」也是欣賞無梁板建築的絕佳地點，挑高近4米的空間感，素面的漏斗圓柱呈現出建築的獨特質感。